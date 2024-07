Intervento per una persona scomparsa in acqua in Alto Adige. Il Corpo permanente di Bolzano con la squadra specializzata in soccorso in acqua e altri soccorritori stanno intervenendo per la ricerca di una persona che non è più riemersa dopo un bagno nel lago di Caldaro, zona molto frequentata nel periodo estivo.



