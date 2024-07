A Pinzolo una mostra per i 40 anni del Papa sull'Adamello

Quarant'anni fa, nella mattinata del 16 luglio del 1984, un elicottero atterrava vicino al rifugio delle Lobbie sull'Adamello, ad oltre 3.000 metri d'altezza. A bordo c'erano papa Giovanni Paolo II e il presidente Sandro Pertini. Il pontefice aveva deciso di prendersi due giorni per andare a sciare e aveva scelto proprio il Trentino per la sua vacanza, invitando anche il presidente della Repubblica, che rientrò in giornata a Roma. A quarant'anni di distanza da quell'evento l'Apt di Madonna di Campiglio ha deciso di organizzare una mostra che aprirà le porte al pubblico domani nella chiesa di San Vigilio, a Pinzolo.

La mostra, dal titolo "Quando scia sembra una rondine...

Papa Giovanni Paolo II sull'Adamello, quarant'anni dopo", nasce da un'idea di Ettore Zampiccoli, all'epoca giornalista dell'ANSA, ed è stata allestita dall'architetto Roberto Festi.

Tramite testimonianze e documenti d'epoca viene ricordata la vacanza del Papa. L'esposizione rimarrà visitabile fino al 22 settembre con orario 10-12 e 16-18 dal lunedì al sabato e 10-12 la domenica.



