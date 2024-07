Perseguitava fidanzato della ex, 18enne arrestato in val Rendena

Perseguitava e minacciava il fidanzato della sua ex, che aveva aggredito in più occasioni. A rendersi responsabile di atti persecutori, rapina e lesioni aggravate è stato un 18enne della val Rendena, arrestato nelle prime ore di mercoledì dai carabinieri di Spiazzo, aiutati dal personale della stazione di Carisolo e del Nord di Riva del Garda.

L'ultima aggressione - informa l'Arma - si era verificata a metà giugno, quando il 18enne, aiutato da tre giovani della val Rendena appartenenti a un gruppo dedito a reati in materia di stupefacenti, furti e danneggiamenti, aveva bloccato l'auto in cui viaggiavano la sua ex fidanzata e il suo nuovo compagno.

Aveva quindi costretto il ragazzo, minorenne, a scendere dall'auto, e aveva poi iniziato a colpirlo a schiaffi e a pugni, facendosi consegnare il suo IPhone e provocandogli alcune ferite.

Il gip del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso nei confronti del 18enne una misura cautelare di arresti domiciliari che è stata eseguita nelle prime ore di mercoledì. Solo pochi giorni prima si era verificato un altro episodio simile: i carabinieri di Riva del Garda avevano arrestato un minorenne di origini albanesi appartenente allo stesso gruppo di ragazzi.



