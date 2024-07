Controlli carabinieri, a Trento identificate circa cento persone

Sono state un centinaio le persone identificate nel corso dei controlli condotti nel pomeriggio di ieri dai carabinieri di Trento, aiutati dai colleghi delle altre compagnie del comando provinciale, dai nuclei cinofili dei carabinieri di Laives e dalla polizia locale di Trento-Monte Bondone. Le zone controllate sono quella di piazza della Portela, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Dante, parco delle Albere, piazza Mosna e via Gar.

Le persone identificate - informa l'Arma - sono per la maggior parte stranieri senza documenti o pregiudicati, che sono stati accompagnati in caserma per degli accertamenti. Al parco Santa Chiara un gruppo di spacciatori, allarmati dall'arrivo delle unità cinofile, si è sbarazzato di 30 grammi di hashish e di alcune dosi di cocaina ed eroina, gettandole tra le piante.

Cinque persone - tra cui due tunisini, un marocchino, un pakistano e un algerino - sono state trovate in possesso di hashish per uso personale, mentre un 35enne di origini tunisine è stato denunciato perché trovato in possesso di una decina di grammi di hashish suddivisi in dosi e di denaro in contanti, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

Nel corso dei controlli è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebrezza nei confronti di un 34enne di origini rumene, a cui sono state ritirate patente e veicolo. La polizia locale, infine, ha emesso un ordine di allontanamento nei confronti di una persona che stava urinando in pubblico in mezzo ad una piazza frequentata da famiglie con bambini.



