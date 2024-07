Arrestati 7 estremisti di destra, c'è anche un trentino

La Polizia di Stato di Verona ha dato esecuzione a sette misure cautelari nei confronti di sei veronesi e di un trentino di età compresa tra i 19 e i 27 anni, nell'ambito di un'indagine che vede coinvolte, per diversi episodi di violenza, 29 persone gravitanti nell'estrema destra scaligera. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di lesioni, violenza privata, minacce, danneggiamento pluriaggravati e porto di oggetti atti ad offendere. Per i sette interessati dalle misure cautelari, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari.

Tra gli episodi contestati agli indagati, vi è anche l'aggressione ai danni di un giovane, le violenze commesse ai danni di alcuni tifosi marocchini nelle fasi finali del campionato di calcio in Qatar e l'agguato a Quinzano, nel luglio 2023. Per alcune azioni, il giudice ha riconosciuto anche l'aggravante della finalità dell'odio e della discriminazione razziale.



