Scontro tra camion e furgone a Tiarno di Sopra, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite, pare in modo lieve, in uno scontro tra un furgone ed un camion che si è verificato questa mattina poco dopo le 7 a Tiarno di Sopra, in valle di Ledro, in località Ampola. Dalle prime informazioni pare che il mezzo pesante abbia svoltato a destra in direzione della segheria 2R legnami, spostandosi leggermente a sinistra prima di iniziare la curva. Il furgone, che era dietro, ha superato, rimanendo schiacciato tra il camion ed il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco volontari di Tiarno di Sopra - che hanno lavorato per oltre due ore per la messa in sicurezza della carreggiata - ed il personale sanitario con due ambulanze e l'elicottero. I feriti, tutti operai che erano a bordo del furgone, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA