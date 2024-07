Metropolitana Parigi, facciate esterne di Frener & Reifer

L'azienda altoatesina Frener & Reifer ha partecipato alla realizzazione della nuova stazione della metropolitana di Saint-Denis - Pleyel, nel nord di Parigi, uno dei progetti di spicco della nuova rete di trasporto Grand Paris Express che svolgerà un ruolo centrale nel trasporto dei circa due milioni di visitatori dei Giochi Olimpici del 2024.

L'edificio è stato progettato da Kengo Kuma, uno dei più importanti architetti contemporanei del Giappone, si legge in una nota dell'azienda. Frener & Reifer ha realizzato le facciate esterne, le finestre, le porte e i rivestimenti ed è stata responsabile della progettazione tecnica, della produzione, della logistica e dell'installazione dell'intero involucro edilizio. "La geometria complessa, la varietà di materiali e l'elevato numero di elementi singoli differenti hanno richiesto una pianificazione tecnica molto approfondita. Inoltre, è stato necessario tenere conto delle forze che agiscono sulla facciata in vetro a causa del traffico ferroviario, sia in termini di progettazione che di installazione. Ciò ha richiesto una fase di progettazione completa in cui Frener & Reifer ha sviluppato studi di possibili soluzioni. Inoltre, è stato necessario tenere conto delle severe normative per le costruzioni speciali nel settore edile francese e verificarle con lunghe procedure di test", si legge nella nota.

Il 25 giugno 2024 la stazione olimpica è stata inaugurata alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron.



