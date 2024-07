Brennero: Tt, 'sempre meno i tir su rotaia'

"Sempre meno i tir su rotaia" titola la Tiroler Tageszeitung, il quotidiano di Innsbruck in merito ai transiti sul valico del Brennero. La Tt si riferisce alla cosiddetta 'autostrada viaggiante', la RoLa, che l'anno scorso ha subito un calo del 5 per cento. I container trasportati su rotaia con le attuali infrastrutture potrebbero essere oltre 302.000 all'anno, mentre sono solo poco più di 104.000 che hanno usato la RoLa.

Mentre nel 2010 il 36 per cento dei mezzi pesanti veniva trasportato su rotaia, nel 2022 è stato solo più il 27 per cento, fa sapere la Tt. Il giornale fa anche sapere che nel 2023 sono stati 2,4 milioni i tir che hanno usato il valico del Brennero, nei primi sei mesi di quest'anno 1,2 milioni. I tir in media ricoprono una distanza di 950 km, il 10 per cento addirittura 1.600 km, una situazione ideale per il trasporto su rotaia, indicato per percorsi lunghi.

Secondo la Tt di Innsbruck i costi per un passaggio di un mezzo pesante al valico del Brennero sono esigui rispetto ai costi dell'infrastruttura, della sua gestione e manutenzione. I costi vengono calcolati in 2,5 miliardi all'anno, di cui solo 1,3 miliardi sono coperti da entrate fiscali e pedaggi. Secondo la Tt i bassi costi dei pedaggi favoriscono il transito sull'asse del Brennero rispetto agli altri valichi alpini. Un terzo dei tir in transito prende in considerazione viaggi più lunghi di almeno 60 km pur di passare dal Brennero, per spendere meno. Un altro punto che viene preso in considerazione dalla Tt è la carenza di terminal intermodali, sia in Baviera che a Trento, dove va ampliata l'infrastruttura, dice il quotidiano.

Infine, se gli autotrasportatori prendessero salari standard, argomenta la Tt, il trasporto merci su tir dovrebbe costare il 20 per cento in più, fa notare il quotidiano. Ecco perchè "al Brennero i transiti passano dalla rotaia alla strada" e non viceversa.

La Tt cita anche l'assessore ai trasporti tirolese René Zumtobel che dice: "bisognerebbe aumentare i pedaggi, per evitare la deviazione del traffico pesante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA