Bolzano, presentata campagna di prevenzione del tumore al seno

Farà tappa anche a Bolzano il prossimo autunno il progetto di sanità solidale Salute in Comune, ovvero una campagna di prevenzione del tumore al seno per donne di età compresa tra i 20 e i 44 anni con visite ed esami diagnostici gratuiti in piazza tramite una clinica mobile attrezzata di strumentazione ad alta definizione ed uno staff medico di specialisti. L'iniziativa è stata presentata in anteprima al Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi dalla responsabile dei rapporti istituzionali del progetto Salute in Comune-La prevenzione è vita, Lisa Valentini nel corso di un incontro in municipio.

Dunque, nei prossimi mesi verranno proposti due eventi in altrettanti diversi luoghi della città dedicati alla prevenzione senologica. Il tumore al seno infatti colpisce una donna ogni 8 anche nel nostro territorio e la prevenzione precoce è una risposta importante che coinvolge tutta la popolazione. Le cliniche mobili di ultima generazione al servizio del progetto Salute in Comune saranno opportunamente configurate con dotazione strumentale idonea al progetto di check-up gratuito rivolto alle giovani donne residenti dai 20 ai 44 anni. A disposizione, tra gli altri, ecografo, mammografo ad alta definizione e stazione di lavoro per la refertazione effettuata da radiologi e specialisti.

Il Sindaco Caramaschi ha espresso grande apprezzamento per l'iniziativa assicurando l'impegno dell'amministrazione cittadina affinché gli appuntamenti del progetto Salute in Comune previsti nel capoluogo, opportunamente pubblicizzati, possano svolgersi al meglio con un'ampia partecipazione di concittadine, perché -ha ricordato il Sindaco- "La prevenzione è vita!".



