Fondi aggiuntivi per la costruzione di residenze per anziani

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un'integrazione all'accordo sul finanziamento dei Comuni che mette a disposizione 7 milioni di euro suddivisi sugli anni 2025 e 2026 per la costruzione di residenze per anziani.

Si tratta, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, di fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge provinciale che stabilisce un contributo fino al 60 per cento dei costi riconosciuti, che significa circa 115 mila per posto letto su 180.000 euro.

"Questo contributo non basta - ha aggiunto Kompatscher - I Comuni fanno comunque fatica, soprattutto quelli meno ricchi, a sostenere la spesa perché il costo di un posto letto è molto superiore. Perciò abbiamo previsto, con questa delibera, un ulteriore contributo oltre al finanziamento di legge".

Il contributo sarà assegnato a progetti che già hanno superato i vari passaggi di approvazione, tenendo conto in ogni caso del calcolo del fabbisogno dei singoli comprensori. "Non è uguale per tutti - ha aggiunto Kompatscher - ci sono comprensori che hanno già soddisfatto più o meno il fabbisogno di posti letto in strutture di questo tipo. Il Burgraviato per esempio, altri invece, come la Val Venosta, Bolzano o la Val Pusteria, hanno ancora necessità".

Questa modalità di finanziamento non sarà "una tantum", ha sottolineato Kompatscher, perché "sappiamo già che nei prossimi anni dovremo prevedere ulteriori fondi perché ci saranno progetti anche nella zona di Bolzano ed in Val Pusteria che dovranno essere cofinanziati in questo modo".



