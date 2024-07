Esce di strada con il trattore e precipita per 30 metri

Incidente mortale in valle di Non.

Un uomo del posto è morto per la gravità delle ferite riportate in seguito ad un incidente con il trattore. Il veicolo con rimorchio è infatti uscito di strada ed è precipitato per oltre 30 metri lungo un pendio in località Sabino, in valle di Non. La chiamata al 112 è arrivata attorno alle 9.30 e sul posto sono intervenuti gli operatori delle Stazioni Rotaliana e Valle di Non del soccorso alpino in supporto ai vigili del fuoco volontari e al personale sanitario. I soccorritori hanno allestito un contrappeso per recuperare la barella con l'uomo e portarla fino a livello della strada. I sanitari hanno provato a rianimare il ferito che purtroppo deceduto sul posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA