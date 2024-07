Minaccia e aggredisce i vicini di casa, arrestato ed espulso

Agenti della Questura di Bolzano hanno arrestato un cittadino iracheno di 24 anni pluripregiudicato e soggetto a protezione internazionale grazie allo status di rifugiato. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Bolzano per i reati di minacce e di atti persecutori reiterati nei confronti dei propri vicini di casa.

Tra gli abitanti di via Novacella si era venuta a creare una situazione di vero e proprio terrore, in particolare tra gli inquilini del condominio Ipes, nel quale viveva l'uomo e questo per via dei comportamenti aggressivi, violenti e vessatori di quest'ultimo. A quanto emerge l'uomo sarebbe arrivato a minacciare di morte una donna davanti ai propri figli minorenni, ad aggredire un altro condomino con un coltello e, in un'altra circostanza, a danneggiare con il lancio pietre diverse autovetture di proprietà degli stessi condomini. Nel medesimo contesto anche un esercente della zona è stato oggetto delle stesse condotte vessatorie e minacciose, tanto da ritrovarsi la vetrina del proprio negozio infranta.

Il giovane era già stato oggetto di una prima misura cautelare ovvero di un divieto di avvicinamento e contatto, con "braccialetto elettronico", per atti persecutori nei confronti di un connazionale. Visto che questo provvedimento non aveva sortito effetti, il Gip, su proposta della Questura e richiesta della Procura della Repubblica, ha deciso di emettere l'odierna ordinanza di custodia in carcere. L'uomo ora si trova nel carcere di Bolzano.

In considerazione della gravità e della sistematica reiterazione dei suoi comportamenti il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha sollecitato alla competente Commissione territoriale per i rifugiati l'immediata revoca dello status di protezione internazionale in precedenza concesso per poi poter procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale.



