San Maurizio, aggiudicati i lavori per il nuovo studentato

Si è conclusa la gara lavori per la realizzazione dello studentato presso l'areale ospedaliero di San Maurizio a Bolzano. I lavori inizieranno nell'autunno 2024 e si concluderanno entro il 2026. L'Ufficio Affari amministrativi della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico ha aggiudicato la gara per i lavori relativi alla realizzazione dello studentato presso l'areale ospedaliero di San Maurizio a Bolzano al raggruppamento temporaneo di imprese Plattner S.p.a., Obrist S.r.l., Atzwanger S.p.a., Erbau S.r.l. e Vitralux S.r.l., per l'importo di 28.594.112,76 euro.

L'opera, che prevede la realizzazione di 200 posti letto, è seguita dalla Ripartizione Edilizia della Provincia e in modo particolare dall'Ufficio Edilizia sanitaria, che ha curato le fasi di programmazione e progettazione, nonché quelle di valutazione della procedura di selezione per l'affidamento dei lavori. È previsto che i lavori inizino nell'autunno 2024 e si concludano entro il 2026. "Con l'assegnazione dei lavori e il successivo avvio del cantiere per la costruzione dello studentato, al quale seguirà poi la realizzazione della nuova Facoltà di medicina e degli alloggi per i dipendenti e l'asilo nido, stiamo creando le condizioni per permettere un concreto rafforzamento della sanità bolzanina" ha sottolineato l'assessore alle Opere pubbliche, Christian Bianchi.

Lo studentato sorge nell'areale dell'ospedale di Bolzano, in prossimità della Scuola provinciale superiore di Sanità Claudiana. Ospiterà 200 studentesse e studenti dei corsi di laurea per le professioni sanitarie e della futura facoltà di medicina. Sono previsti 100 posti letto per gli alloggi a una stanza, con servizio igienico completo di lavabo, doccia, wc, bidet e angolo cottura; e 100 posti letto in alloggi a due stanze singole con servizio igienico completo di lavabo, doccia, wc, bidet e angolo cottura in comune. I servizi comuni e generali comprendono una mensa con cucina, un bar con servizio e magazzino, sale riunioni, un soggiorno, una biblioteca, una sala multimediale, un locale fitness e la lavanderia. Inoltre, saranno disponibili depositi biciclette e 40 posti auto in un garage interrato, un alloggio del custode, uffici amministrativi e locali per il personale di servizio. I costi complessivi aggiornati ammontano a quasi 40 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA