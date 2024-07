Cassa Centrale Banca, via libera al nuovo piano strategico

Il consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca ha approvato il piano strategico del gruppo per il quadriennio 2024-27, aggiornando le basi poste dal piano approvato lo scorso anno. In particolare - si apprende - il piano prevede un aumento del 5,2% (53 miliardi di euro) dei crediti verso la clientela e un incremento del 29,5% della raccolta indiretta, oltre a un utile netto stabilmente in area 700 milioni entro il 2027, con la generazione di nuovo patrimonio per oltre 2 miliardi di euro.

Il piano prevede anche il miglioramento della qualità dell'attivo, con una copertura complessiva del credito deteriorato del 73% (Core Npl ratio netto allo 0,9% a fine 2027) e un Cet1 ratio del 29,5%. Si confermano, poi, gli investimenti in soluzioni It per l'abilitazione delle tecnologie di intelligenza artificiale (sia tradizionale, sia generativa), l'evoluzione dei servizi Ict, la modernizzazione del Core banking e l'ottimizzazione della spesa, oltre alla focalizzazione su prodotti e servizi "green", "social" e sostenibili e il rafforzamento dei percorsi di crescita del personale e la valorizzazione delle competenze.

"In un contesto economico e geopolitico mutevole e complesso, il gruppo Cassa Centrale conferma i suoi valori identitari e distintivi di cooperazione, reciprocità e relazione con la clientela e di forte vicinanza al territorio. In coerenza con il nostro percorso, attraverso il nuovo piano ci siamo posti obiettivi ambiziosi per servire al meglio le comunità di cui siamo espressione, con servizi di sempre migliore qualità e una forte attenzione alla sostenibilità", spiega il presidente, Giorgio Fracalossi.



