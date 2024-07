Maxisequestro di cocaina a Bolzano, un arresto

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Bolzano hanno arrestato un cittadino albanese di 29 anni, incensurato, regolare sul territorio dello Stato e impiegato come corriere per una ditta di spedizioni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di indagini l'uomo, che vive in via Torino, è stato individuato come la pedina più rilevante di un'organizzazione che ha una sua diramazione a Bolzano.

Nella cantina del suo appartamento è stato rinvenuto un pacco privo di destinatario, ma con impresso il marchio della ditta per la quale l'uomo lavora.

Dalla forma e dall'odore, gli agenti hano riconosciuto che si trattasse di due "mattonelle" di cocaina per un peso complessivo di circa 2,4 kg.

L'uomo è stato arrestato e si trova nel carcere di Bolzano a disposizione della Procura della Repubblica.

Si tratta del più ingente sequestro di cocaina avvenuto nel 2024 nella Città di Bolzano. Considerando il grado di purezza della merce sequestrata, che consente un ulteriore taglio tanto da raddoppiarne la quantità, ed i costi attuali sul mercato locale, il valore del sequestro si aggira sui 480.000 Euro, per circa 9.000 dosi di cocaina sottratte dal mercato. La Questura informa che le indagini proseguono allo scopo di individuare i canali di approvvigionamento della cocaina, nonché i flussi di distribuzione sulla "piazza" locale.

In considerazione della gravità di quanto riscontrato il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto nei confronti del cittadino albanese la revoca del suo permesso di soggiorno, in modo poi da poter procedere alla sua espulsione dall'Italia una volta espiata l'eventuale pena alla quale dovesse essere condannato.



