Cassa del Trentino chiude 2023 con utile di 22,8 milioni

Il braccio finanziario della Provincia di Trento, Cassa del Trentino, ha chiuso il 2023 con un utile netto di 22,8 milioni di euro (+69% rispetto ai 13.5 milioni del 2022). Si tratta del miglior risultato di esercizio di sempre, trainato soprattutto dalla gestione ottimizzata della liquidità e dagli interessi su titoli e depositi.

L'attivo di bilancio - si legge in una nota - si attesta a 1.552 milioni di euro, mentre il patrimonio netto è di 147,9 milioni e il debito per gli investimenti, in calo, di 749 milioni (-54% rispetto al 2015). Nel 2023 sono aumentate le erogazioni agli enti pubblici locali, pari a 552 milioni di euro (+9,1% rispetto al 2022), di cui 366,4 milioni per le spese correnti e 185,4 per gli investimenti infrastrutturali.

I risultati sono stati approvati nell'assemblea ordinaria che ha visto anche il rinnovo delle cariche del direttivo.

Confermato come presidente Marco Radice. Gli altri membri del cda sono Claudio Gennari, Claudia De Scolari Bonatti, Andrea Giovanardi e Paola Depretto.



