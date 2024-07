Fugatti, 'ricordo tragedia Marmolada è vivo e forte nella mente'

"Il ricordo di un evento così imprevedibile, che ha colpito non solo le famiglie direttamente coinvolte, ma l'intera provincia e il Paese, è vivo e forte nella nostra mente". Sono le parole del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti per ricordare la tragedia della Marmolada, di cui domani ricorre il secondo anniversario.

La "cicatrice" sul ghiacciaio, che viene costantemente monitorato dalla Provincia di Trento, dall'Università e dal Cnr con radar e droni, è ancora visibile.

Il presidente della Provincia di Trento desidera anche "riconoscere e onorare il coraggio e la dedizione degli operatori della protezione civile, che senza esitazione hanno messo a rischio le loro vite per soccorrere i feriti e recuperare resti e reperti in quota. Il loro impegno e la loro professionalità sono stati fondamentali, dimostrando una volta di più la grande sinergia tra le diverse strutture operative che hanno lavorato fianco a fianco per affrontare l'emergenza. La nostra solidarietà rimane forte con le famiglie delle vittime e con tutti coloro che hanno sofferto a causa di questo evento.

Ricordiamo con rispetto e gratitudine, e continuiamo a lavorare insieme per rafforzare la nostra resilienza di fronte a eventi naturali, per proteggere le nostre comunità e preservare la memoria di chi non c'è più".

Nel secondo anniversario della tragedia, Canazei ricorderà chi perse la vita con una messa celebrata alle 18 dal parroco don Mario Bravin nella chiesa parrocchiale, mentre alle 21 il cinema Marmolada ospiterà la proiezione del documentario "Marmolada 03.07.22", un evento promosso in collaborazione con il Comune di Canazei e con l'associazione Ensema per Cianacei.





