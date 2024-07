Concorso Pianistico Internazionale Busoni, 120 candidati ammessi

Sono stati selezionati 120 candidati che parteciperanno alle preselezioni del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, le cui finali si terranno a Bolzano dal 27 agosto al 7 settembre 2025. Le preselezioni del concorso pianistico si svolgeranno anche quest'anno nel formato del "Glocal Piano Project" dal 20 al 30 novembre.

Il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni si conferma come una realtà in costante crescita e anche con la 65° edizione sfonda nuovamente il suo record di iscrizioni raggiungendo i 648 iscritti. Una cifra che resta imbattuta anche all'interno dei concorsi pianistici iscritti alla World Federation of International Music Competitions di cui il concorso è membro.

L'interesse per la competizione continua a crescere; un successo dovuto ad un efficace connubio tra tradizione - una storia lunga quasi ottant'anni che ne fa il concorso pianistico più longevo al mondo - ed innovazione, con un occhio attento alle trasformazioni del mercato musicale e alle opportunità di crescita dei giovani talenti.

In virtù dell'altissimo numero d'iscrizioni e dall'alta qualità delle candidature la giuria dopo aver visionato tutti i 648 video ha stabilito di ammettere alle preselezioni 120 candidati in luogo dei 100 previsti dal bando.

Questa giuria di qualità che ha lavorato sulla prima scrematura è costituita dal direttore artistico della Fondazione Busoni-Mahler, Peter Paul Kainrath e da due giovani pianiste professioniste. La prima è Yejin Gil, musicista molto apprezzata, vincitrice di diversi premi, tra cui un'edizione dell'Orléans Concours International di cui è stata l'unica vincitrice e finalista aggiudicandosi quattro premi principali.

La seconda giurata è stata una partecipante molto amata della 61° edizione del Concorso Busoni, in cui si classificò terza. Si tratta di Anna Geniushene, vincitrice nel 2022 della medaglia d'argento al Van Cliburn International Piano Competition, un premio che le è valso il plauso della critica internazionale e importanti offerte concertistiche.

Nel frattempo quest'anno la Fondazione celebra i 100 anni dalla morte del suo eponimo, con due giorni di eventi dal titolo Busoni 100.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA