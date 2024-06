Ai marchesi Guerrieri Gonzaga l'Aquila di San Venceslao

L'Aquila di San Venceslao è stata consegnata ai marchesi Carlo e Anselmo Guerrieri Gonzaga dal presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini. È la prima volta che l'opera bronzea di Othmar Winkler viene assegnata a un'intera famiglia.

Proprio stasera i Guerrieri Gonzaga festeggiano i tre secoli di storia familiare. "Il Trentino vi deve molto", si legge nella motivazione del riconoscimento consegnato nella tenuta San Leonardo, azienda vitivinicola. "Nella vostra tradizione di famiglia la nostra comunità è sempre stata oggetto di vicinanza e solidarietà. E qui il ricordo riconoscente va a Gemma de Gresti, nata a San Leonardo, sposa del marchese Tullo Guerrieri Gonzaga che, nell'ora più buia per il Trentino - quella della Grande Guerra - spese tutta se stessa a favore dei prigionieri e dei profughi trentini. Per questa vostra storia, per questo vostro presente, per la lezione di stile che avete saputo darci, perché siete un segno forte della nostra identità, mi onoro di consegnarvi, a nome della comunità che rappresento, l'Aquila di S. Venceslao interpretata da Othmar Winkler. Lo faccio con gioia e riconoscenza, sicuro che anche per il futuro il vostro esempio continuerà ad essere importante per i trentini".



