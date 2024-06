Troppo traffico, partoriente scortata da Gdf in ospedale

Una pattuglia della Guardia di finanza di Vipiteno, in servizio alla barriera autostradale, ha prestato soccorso ad una giovane donna, in procinto di partorire, ed ai suoi familiari che, a causa del traffico, rischiavano di non riuscire a raggiungere in tempo l'ospedale di Bressanone.

La postazione dei militari è stata raggiunta da un'auto al cui interno si trovava una giovane donna in preda alle doglie del parto, accompagnata dai parenti, che temevano di rimanere bloccati nel traffico: i tempi di percorrenza stimati dal navigatore, infatti, erano molto lunghi a causa dei rallentamenti previsti.

Considerata l'emergenza, la pattuglia ha scortato la vettura fino al pronto soccorso di Bressanone, dove la ragazza è stata affidata alle cure dei medici, per entrare poco dopo in sala parto.



