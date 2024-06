Trentino Alto Adige, 367 denunce della finanza per reati fiscali

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 le attività di contrasto all'evasione fiscale della Guardia di finanza del Trentino Alto Adige hanno consentito di recuperare a tassazione oltre 255 milioni di euro di base imponibile ai fini delle imposte dirette (quasi 127 milioni in Trentino e 128 in Alto Adige) e circa 133 milioni di Iva evasa (13 milioni in Trentino e 120 milioni in Alto Adige).

In Alto Adige l'Iva evasa deriva dalla scoperta di due ingenti frodi "carosello", la prima nel settore dei prodotti di cartoleria e per stampanti, la seconda nel settore dell'edilizia. Parte dei risultati in materia di imposte dirette derivano da 22 interventi in materia di fiscalità internazionale che hanno consentito di recuperare a tassazione 57,8 milioni di base imponibile.

Sono stati individuati reati fiscali che hanno consentito di denunciare 367 responsabili (153 in Trentino e 214 in Alto Adige), di cui 10 arrestati, e di sequestrare circa 58 milioni di euro (4,5 in Trentino e 53,5 in Alto Adige) di profitto di evasione.

Sul territorio regionale sono stati scoperti 221 evasori totali (116 in Trentino e 105 in Alto Adige), esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco, e 1.290 lavoratori in "nero" o irregolari (472 in Trentino, 818 in Alto Adige).

In materia di accise, i controlli sulle merci introdotte nel territorio nazionale in evasione d'imposta hanno permesso di sequestrare oltre 33 tonnellate di prodotti petroliferi di contrabbando in transito in regione.



