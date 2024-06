Sono tuttora gravi ma stabili le condizioni degli operai rimasti feriti venerdì notte nell'esplosione nello stabilimento Aluminium a Bolzano. I più gravi, per il momento, sarebbero i due ricoverati presso i reparti per grandi ustionati a Verona e Murnau in Baviera, mentre altri tre colleghi di turno, che attualmente si trovano a Milano e a Bolzano, sarebbero fuori pericolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA