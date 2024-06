Bianchi, altri 84,6 milioni per opere pubbliche

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il piano triennale per le opere pubbliche per il triennio 2024/26 che prevede una ulteriore spesa di 84,6 milioni di euro che si aggiungono ai 190 milioni già previsti. Lo ha annunciato l'assessore provinciale Christian Bianchi in conferenza stampa. La parte del leone del 30,89% va alle scuole e alla formazione. Sono, tra l'altro, previsti lavori per la nuova facoltà di medicina alla Claudiana, come anche agli istituti Torricelli e Damiano Chiesa. Dovrebbero anche partire i lavori per il nuovo polo bibliotecario in via Longon.



