Chiuso per 15 giorni il Bar Cristallo in via Palermo a Bolzano

Il Questore di Bolzano ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale, immediata chiusura del Bar "Cristallo" in via Palermo a Bolzano. Il provvedimento avrà una durata di 15 giorni ed è conseguente alle gravi problematiche per l'ordine pubblico e per la sicurezza che si protraggono da diverso tempo e ne avevano causato la chiusura in due precedenti occasioni nel corso del 2023.

Negli ultimi due mesi a seguito di controlli - intensificati nelle due ultime settimane a causa delle persistenti segnalazioni giunte dagli abitanti della zona - nel bar è stata registrata la presenza costante di avventori con precedenti per gravi reati, tra i quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, rapina, rissa. Inoltre, i gestori non hanno messo in atto le misure imposte in materia di diritto del lavoro. In più occasioni le pattuglie delle Forze dell'Ordine sono dovute intervenire per far cessare le varie situazioni di illegalità che si erano venute a creare.

Nel caso in cui il provvedimento di sospensione della licenza non dovesse, in futuro, risultare risolutivo per far cessare la grave situazione che si sta ripresentando in maniera sistematica, il Questore procederà alla revoca definitiva della licenza, si legge in una nota della Questura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA