Operazione 'Free fuel', arrestata mente organizzazione criminale

I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Trento, assieme ai militari del nucleo operativo di Cavalese, hanno rintracciato e arrestato a Guastalla, in Emilia Romagna, uno dei componenti considerati apicali dell'organizzazione criminale dedita alla clonazione delle carte carburante e ai furti seriali di carburante sul territorio italiano. L'organizzazione è stata smantellata lo scorso il 4 giugno nell'ambito dell'operazione "Free fuel".

L'uomo, residente in Spagna e destinatario di mandato arresto europeo, è ritenuto dagli inquirenti essere la mente dell'organizzazione criminale con base logistica nell'hinterland di Trento, che da Barcellona forniva i codici delle tessere clonate alle batterie operative sul territorio italiano, in particolare attive sulla Provincia di Trento.



