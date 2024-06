Atletica: sabato Meeting Città Bolzano Alto Adige

Centinaia di entusiasti atleti si ritrovono sabato 22 giugno al campo sportivo Coni a Bolzano.

Alle 15.00 si terrà il sesto meeting di atletica leggera Città di Bolzano Alto Adige. L'evento, organizzato per la seconda volta congiuntamente dal Läufer Club Bolzano Raiffeisen e dall'Athletic Club 96 Alperia, è la seconda tappa del Speed King & Queen Trentino Alto Adige di quest'anno.

"Dopo il successo del meeting dello scorso anno, anche quest'anno abbiamo deciso importanti collaborazioni a livello locale e regionale nell'interesse dell'atletica. Organizziamo il meeting insieme all'Athletic Club 96 Alperia, prestigiosa società di Bolzano che ha già vinto molti titoli. Stiamo inoltre collaborando nuovamente con altri due meeting in Trentino, a Pergine e ad Arco, nell'ambito dello Speed King & Queen Trentino Südtirol", riferisce Andreas Widmann, presidente del Club Podistico Raiffeisen di Bolzano. La serie di tappe "Speed King & Queen" ha caratteristiche molto interessanti per gli atleti di atletica leggera di alto livello.



