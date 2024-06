Mottarone: procura chiede proscioglimento del presidente Leitner

La procura di Verbania ha fatto richiesta di sentenza di proscioglimento nei confronti di Anton Seeber, presidente di Leitner, la società altoatesina incaricata della manutenzione dell'impianto funiviario del Mottarone. Le deleghe societarie affidate a Seeber, secondo la procura, non comprendevano gli impianti a fune.

Il procuratore Olimpia Bossi e il pm Laura Carrera, al termine di una udienza nella quale hanno parlato per circa tre ore, hanno invece ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per gli altri sette imputati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA