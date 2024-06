Fugge dalla polizia, in auto mezzo chilo di coca e 100.000 euro

La Squadra Volante della Questura di Trento ha arrestato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio un albanese di 42 anni residente fuori provincia. L'uomo non si è fermato ad un posto di blocco a Mattarello e ha poi ignorato i ripetuti avvisi degli agenti all'inseguimento fuggendo in direzione di Trento. Il 42enne si è poi fermato in una delle piazzole di sosta nei pressi all'uscita di Trento Sud della tangenziale ed è stato identificato. L'uomo, già segnalato per reati contro il patrimonio, per violazioni sulla normativa degli stranieri e falso documentale e per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, è stato perquisito, così come l'auto.

I poliziotti hanno notato delle irregolarità sulla plancia centrale dell'auto, sotto le quali si nascondeva un doppio fondo con un panetto di cocaina da 542 grammi e 11 mazzette di banconote, 106.490 euro in totale. Il 42enne è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



