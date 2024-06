Ancora massi sulla strada della val Senales

Un altro masso di grandi dimensioni è caduto sulla Sp3 della val Senales, finendo sotto il muro di contenimento. La strada è al momento chiusa per motivi di sicurezza. Il 5 giugno scorso alcuni massi di grandi dimensioni erano caduti sulla strada provinciale vicino al tunnel di Ratisio Nuovo, in Val Senales, rendendo impossibile la circolazione del traffico.

La Giunta provinciale, come noto, ha deciso di prelevare due milioni di euro dal fondo di riserva per costruire uno o più valli di contenimento a protezione della strada in Val Senales.

Oggi un altro masso è caduto a 3 chilometri di distanza dall'ultimo evento, a circa 9,5 chilometri da Ratisio Nuovo, sull'altro lato valle. Il masso ha attraversato la strada e si è posato sul ciglio opposto dell'arteria principale. Alcune pietre hanno colpito la strada provinciale Sp3 e le case sovrastanti.

Gli uomini del Servizio strade e i geologi della Provincia si sono recati immediatamente sul posto per verificare in loco la situazione. L'ispezione del sito era ancora in corso durante la mattinata odierna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA