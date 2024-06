A Bolzano nuova pista del ghiaccio in via Genova

La Giunta comunale di Bolzano ha deciso di stanziare le risorse necessarie per produrre uno studio di fattibilità tecnico-economico con l' obiettivo di riqualificare e ristrutturare completamente lo schettinodromo di via Genova (Pista Zero), per realizzare una nuova pista del ghiaccio di dimensioni regolamentari Fisg (Federazione Sport Ghiaccio) coperta che possa essere utilizzata soprattutto da parte di un pubblico giovane che pratica gli sport del ghiaccio e, nelle stagioni più calde, il pattinaggio a rotelle o l'inline skate.

Come hanno spiegato il Sindaco Renzo Caramaschi ed il suo Vice Stephan Konder, la costruzione di una nuova struttura per gli sport del ghiaccio che possa essere trasformata in una pista per il pattinaggio a rotelle e l'inline, rappresenta un investimento significativo nella salute, nel benessere e nella coesione sociale dei giovani e della comunità.

I prossimi passi, ora che è stata decisa la destinazione dell'area di via Genova, saranno quelli di cambiare la destinazione dello "schettinodromo" da struttura ludica-ricreativa a vero e proprio impianto sportivo con competenza della Giunta municipale per realizzare uno stadio del ghiaccio coperto e locali accessori (spogliatoi, servizi, bar, ecc.), nonché relativi impianti. Sarà quindi dato mandato alla Ripartizione comunale Lavori Pubblici di elaborare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di ghiaccio coperto che possa essere utilizzato anche come pista per il pattinaggio a rotelle ed inline. Tale l'intervento costituisce un'opera pubblica di interesse generale per la cui realizzazione si prevede un costo complessivo di circa 6.500.000 Euro. Si prevedono circa quattro anni per la realizzazione dell'impianto.

Una volta realizzata la seconda pista di ghiaccio presso la Sparkasse Arena (ex Palaonda) e il nuovo impianto in via Genova, l'impianto del ghiaccio della Sill, sarà definitivamente dismesso.



