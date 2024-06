Passo Stelvio, apertura nel prossimo fine settimana

E' prevista per il fine settimana del 22/23 giugno l'apertura al traffico della strada del Passo dello Stelvio. Il Servizio strade della Provincia sta predisponendo il necessario, ma al Passo c'è ancora neve.

Attualmente vengono sgomberati i terrapieni a lato della strada, pulita la carreggiata ed installata la segnaletica. È necessario continuare a intervenire sui pendii e sulle superfici asfaltate. Si sta facendo tutto il possibile per aprire la strada il prossimo fine settimana. Tuttavia, l'apertura dipende non solo dal loro lavoro, ma anche dalle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.

"Lo scorso inverno, lo sgombero della neve è stato più difficile rispetto agli anni precedenti, perché le nevicate sono state continue", ha riferito il direttore della ripartizione Servizio strade, Philipp Sicher. Anche le temperature erano molto basse. Sicher è comunque ottimista sul fatto che la strada del passo sarà aperta al traffico questo fine settimana.



