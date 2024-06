Motocilista ferito dopo una caduta sulla statale del passo Giovo

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale che si è verificato questa mattina poco dopo le 11 sulla strada statale 44 del Passo di Giovo, in val Passiria, in Alto Adige. L'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è uscito di strada finendo in un terrapieno a lato della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona, i carabinieri ed il personale sanitario. Il ferito è stato trasportato con l'elicottero Pelikan 1 all'ospedale di Merano.



