Kosovo: 25 anni fa l'uccisione dell'altoatesino Gabriel Grüner

"E' italiano e si chiama Gabriel Grüner, uno dei tre giornalisti uccisi ieri in Kosovo", scrisse l'ANSA il 14 giugno 1999. L'altoatesino di Malles Venosta fu ucciso da un cecchino assieme al collega e fotografo Volker Krämer e al traduttore Senol Alit. Grüner e Krämer lavoravano per il settimanale tedesco Stern. L'omicidio avvenne due giorni dopo la fine della guerra in Kosovo. Da alcuni anni viene assegnata una borsa di studio per giovani giornalisti che porta il nome di Gabriel Grüner. La scrittrice altoatesina Sabine Gruber ricorda con un post il 25/o anniversario di morte dell'amico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA