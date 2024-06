Tajani, l'Alto Adige un esempio per le aree di crisi

"Ringrazio il segretario generale dell'Onu per il lavoro che abbiamo iniziato anche insieme all'Austria per valorizzare a New York alle Nazioni Unite il prossimo settembre, il modello dell'autonomia dell'Alto Adige, lo faremo con il presidente della provincia di Bolzano Kompatscher e con la regione austriaca del Tirolo. Questo può essere un modello per altri ambiti, per le crisi ai confini nel mondo. C'è bisogno di questa capacità di convivere di rispetto delle minoranze". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Brindisi per celebrare i 30 anni del Centro globale dei servizi dell'Onu.

"Penso a tante altre parti del mondo che sono punti di contrasto tra minoranze linguistiche, noi l'abbiamo risolta in maniera più che positiva. L'Europa ha aiutato certamente perché l'abbattimento delle barriere e il mercato interno aiutano anche a risolvere questo problema. L'Italia ha dimostrato che la convivenza pacifica tra comunità che hanno lingue diverse è un risultato che si può raggiungere e significa che vince la pace contro il contrasto", ha sottolineato.



