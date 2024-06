Durnwalder, 'Repetto un'europea nel verso senso della parola'

"Barbara Repetto è stata un'europea nel vero senso della parola". L'ha detto l'ex governatore altoatesino Luis Durnwalder durante i funerali dell'ex assessora provinciale in una chiesa dei Domenicani gremita. L'ex presidente ha ricordato il stretto legame professionale ma anche di amicizia con Repetto, soprattutto il suo impegno per la formazione professionale e per una scuola europea a Bolzano. "La morte è crudele e ci toglie molto, ma non i sentimenti e i ricordi", ha aggiunto.

Una grande folla di amici, parenti e compagni di strada si è stretta intorno al marito Toni Visentini, ai figli e ai nipoti.

"Barbara era una forza della natura", ha detto l'ex sindaco di Bolzano Giovanni Salghetti Drioli, ricordando il costante impegno politico e sociale della bolzanina, scomparsa domenica all'età di 77 anni dopo una breve malattia. Oltre al fratello e ai nipoti, ha preso la parola anche Alberto Stenico, amico di lunga data e promotore con lei del Forum Democratico: "Barbara non conosceva stanchezza. La sua vita è stata caratterizzata dalla sua generosità e la sua gioia di vivere".

La tumulazione avverrà martedì 18 giugno, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Nova Ponente e in seguito al vicino cimitero.



