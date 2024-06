Corso di laurea in medicina, 94 altoatesini ammessi

Sono 94 i giovani altoatesini che hanno superato la selezione per il corso di laurea in Medicina a Bolzano. Notevole l'interesse anche a livello internazionale, con candidati provenienti da 49 Paesi diversi. Al test ammissione al corso di laurea in "Medicine and Surgery" in attivazione a Bolzano hanno partecipato 347 studenti. 50 dei 60 candidati primi classificati hanno già confermato la preiscrizione. I candidati successivi scorreranno ora la graduatoria per occupare i posti ancora liberi. Il processo di immatricolazione proseguirà fino al 6 settembre.

A fine luglio dovrebbe concludersi anche il processo di accreditamento del nuovo corso di laurea da parte del MUR. Il corso di laurea è proposto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e si terrà presso il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie Claudiana, in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano e l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Soddisfatto l'assessore alla Prevenzione sanitaria e Salute, Hubert Messner: "Il 75% dei candidati altoatesini ha superato il test, un dato molto positivo. Degno di nota è anche numero elevato di domande provenienti dall'estero. Un grande arricchimento, in quanto questi studenti portano con sé competenze e approcci scientifici diversi, che andranno a vantaggio della qualità didattica".

Per la quota riservata a studenti comunitari ed equiparati (si tratta di 50 posti su 60) si sono presentati 257 candidati nei vari test center, di cui 175 a Bolzano. Oltre a 124 studenti altoatesini, hanno partecipato anche 30 candidati del Trentino e 103 provenienti da altre regioni italiane o dall'estero. L'esame è stato superato da 207 persone, di cui 94 altoatesini.

Dieci dei 60 posti sono riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (non Ue).



