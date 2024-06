Premio Biblioteca Bruno Lunelli, vince Davide Longo

'Breve storia che ogni bambino può leggere a un vignaiolo indipendente e viceversa. Abbecedario per vignaioli e aspiranti tali' di Davide Longo, illustrazioni di Guido Scarabottolo, Corraini edizioni, ha vinto la quinta edizione del Premio Biblioteca Bruno Lunelli Un Libro Di Vino.

Nella motivazione si sottolinea che "indipendentemente da ogni considerazione sull'indipendenza, chiunque voglia sapere chi sono, come si comportano e a cosa mirano i vignaioli qui raccontati e a che valori si ispira il loro lavoro non può prescindere da questo simpatico librino, tale soltanto per il formato".

La giuria, della quale fanno parte Marcello Lunelli presidente, Carla Bernini, Antonio Calabrò, Oscar Farinetti, Eliana Liotta, Chiara Maci, Matteo Marzotto, Claudio Rinaldi, Alessandro Saviola, Andrea Segrè e Fabio Tamburini, ha voluto segnalare anche 'Enogeografie. Itinerari geostorici e geografici dei paesaggi vitati, tra pianificazione e tutela ambientale' di Nicola Gabellieri, Arturo Gallia ed Eleonora Guadagno, "un'affascinante escursione fatta con occhio critico tra le vigne di Trentino, Lazio e Campania".



