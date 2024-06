Kompatscher, 'Sinner è un esempio che ci rende orgogliosi'

"Questa deve e vuole essere festa comunità per il successo sportivo di Jannik Sinner e il modo con cui ha raggiunto il suo obiettivo: sempre rispettoso, educato e il suo fair play. Per questo è un idolo per tanti ed è un esempio che ci rende orgogliosi". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, commentando l'arrivo di Sinner nel Comune di Sesto.

"Per noi oggi è una grande festa. Chi lo ha conosciuto sa che è un ragazzo con i piedi per terra. Per la nostra terra e per Sesto è una grande soddisfazione", ha detto l'assessore provinciale allo sport, Peter Brunner



Riproduzione riservata © Copyright ANSA