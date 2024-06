Frana in Val Senales, 2 milioni per la messa in sicurezza

Con una delibera d'urgenza proposta dall'assessore alla mobilità ed alle infrastrutture, Daniel Alfreider, la giunta provinciale di Bolzano ha stanziato 2 milioni di euro per la messa in sicurezza della viabilità in Val Senales, rimasta isolata dopo la caduta di un grosso masso sulla strada provinciale, la scorsa settimana, nei pressi di Ratisio Nuovo.

"L'intera valle, in cui vivono circa 1.250 persone, è stata praticamente chiusa al resto della provincia - ha spiegato Alfreider - Siamo stati in contatto con il sindaco, con l'amministrazione, con la popolazione, con i nostri tecnici per riuscire ad aprire almeno per alcune finestre temporali la strada e quindi far entrare e uscire le persone. L'abbiamo fatto in questi giorni in mattinata, durante l'ora di pranzo e la sera".

Lo stanziamento deciso dalla giunta servirà a costruire un vallo, per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dalla frana. "Il rischio idrogeologico e soprattutto la resilienza delle nostre infrastrutture saranno la sfida del futuro - ha detto ancora l'assessore alla mobilità - abbiamo avuto alcuni altri crolli in questi giorni, ma questo, naturalmente, è quello più importante".

I lavori per il vallo di protezione, che impegneranno i prossimi mesi, inizieranno domani, ha annunciato Alfreider, spiegando che "sono in corso le riunioni tecniche con le imprese".



