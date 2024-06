L'azzurra Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 10.000 metri degli Europei di Roma. L'atleta trentina si era già imposta nella gara dei 5.000.

Per l'Italia è il nono oro di Roma 2024.

Medaglia d'argento nella gara dei 10.000 donne per l'olandese Diane Van Es, terza la britannica Megan Keith, che ha preceduto l'altra azzurra Federica Del Buono (4/a). In 30'51"32 Battocletti ha stabilito il nuovo primato italiano.



