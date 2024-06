In Trentino 4.356 studenti affronteranno la maturità

In Trentino affronteranno la prova di maturità 4.356 studenti: 4.107 negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 249 nella formazione professionale.

Il 17 giugno si svolgerà la riunione d'insediamento delle commissioni. Il 19 giugno inizierà la prova scritta di italiano, mentre giovedì 20 giugno vi sarà la seconda prova scritta riferita alla disciplina caratterizzante il corso di studio. I presidenti di commissione saranno 134, 734 saranno i commissari interni, 481 i commissari esterni. Come lo scorso anno - si legge in una nota - le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre commissari interni individuati dai consigli di classe e da tre commissari esterni.



