Feste Vigiliane, la 42/a edizione dal 21 al 26 giugno

La quarantunesima edizione delle Feste Vigiliane si svolgerà da venerdì 21 a mercoledì 26 giugno - con l'anteprima, sabato 15, della Ganzega dei Ciusi e dei Gobj, che quest'anno si terrà interamente in piazza Duomo - e coinvolgerà l'area del centro storico e anche luoghi più decentrati. "Sia la componente religiosa sia quella laica trovano ampio spazio e riconoscimento all'interno della manifestazione, che può essere indistintamente vissuta come un'occasione di riflessione, di condivisione e di divertimento: è proprio questa pluralità di approcci che definisce la connotazione dell'evento", commenta Massimo Ongaro, direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, che dal 2017 organizza la rassegna su incarico del Comune di Trento (in stretta collaborazione con la ProLoco Centro Storico di Trento e con il supporto della Provincia Autonoma di Trento).

"Le Feste Vigiliane sono la perfetta espressione delle diverse anime che convivono in Trentino: la comunità tiene particolarmente a questa manifestazione e lo dimostra ogni anno con una partecipazione ammirevole. Ma per rendersene conto pienamente, più che sui numeri, comunque in continuo aumento, bisogna soffermarsi sull'emozione dipinta nei volti delle persone. Trento è una città moderna e proiettata al futuro", ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Nella serata d'apertura in Piazza Fiera si terrà il Tribunale di penitenza e in contemporanea, al Teatro Capovolto in Piazza Battisti, si esibirà il cantautore romano Mirkoeilcane. Domenica 23 il Tribunale emetterà la sua sentenza, preludio alla "tonca" nell'Adige. Sempre domenica si svolgerà la consueta sfida sulle zattere tra rioni e sobborghi di Trento.

Sabato 22, invece, lungo le vie del centro storico e del quartiere le Albere, ci sarà la "Magica notte". La quarantunesima edizione delle Feste Vigiliane segnerà pure il graditissimo ritorno del Borgo di San Vigilio, che quest'anno animerà Piazza d'Arogno e via Garibaldi per tutto il periodo della rassegna grazie al coinvolgimento di una ventina di aziende.



