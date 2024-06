Auto con uomo aggrappato al finestrino inseguita dalla polizia

Inseguimento della polizia fra via Renon e via Macello ieri sera a Bolzano, dove una macchina percorreva la strada a fortissima velocità con una persona aggrappata al finestrino. L'uomo alla guida dell'auto, nonostante l'attivazione delle sirene da parte della polizia, ha continuato la sua fuga anche dopo aver provocato la caduta dell'uomo aggrappato al finestrino.

Dopo qualche minuto gli agenti sono riusciti a fermare l'auto e a far scendere i due occupanti. I due, un italiano di 39 anni che era alla guida ed un marocchino di 37 anni, residente a Bolzano, avevano entrambi a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia. Dall'alcoltest è emerso che l'italiano era alla giuda con quasi 2 g/l di tasso alcolemico, alla soglia, quindi, del coma etilico.

Inoltre, da un'accurata ispezione del veicolo, veniva rinvenuta e sequestrata una confezione di cocaina. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il solo autista è stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza, con conseguente sequestro del veicolo, nonché segnalato al Commissariato del Governo quale consumatore di cocaina.

Valutati i precedenti a suo carico e la gravità di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha inoltre emesso a carico V. D. la Misura di Prevenzione Personale dell'Avviso Orale, prevista dal Codice delle Leggi Antimafia e prodromica alla richiesta di emissione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Per gli stessi motivi, nei confronti di B.A. il Questore ha disposto la revoca del Permesso di Soggiorno.

Sono tuttora in corso ulteriori indagini al fine di individuare chi fosse l'uomo all'esterno del mezzo e per quale motivo fosse rimasto aggrappato al finestrino.



