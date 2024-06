Sesto Pusteria si prepara a festeggiare il suo Jannik. Sinner, per il momento, è atteso martedì nel suo paese natale. Il nuovo numero uno del mondo metterà la sua firma nel libro d'oro del Comune e poi nel centro di tennis incontrerà le autorità e un gruppo di piccoli tennisti. Visto gli spazi molto ridotti, l'accesso avverrà solo su invito. La festa è stata organizzata nei giorni scorsi, ancora prima del sorpasso a Djokovic in classifica Atp.

L'ultima volta Sinner è stato in val Pusteria lo scorso febbraio, un breve soggiorno all'insegna della privacy.



