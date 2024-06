Minacce e insulti a compagna di classe, studente denunciato

Uno studente del quinto anno di un istituto tecnico di Bolzano, al termine di indagini, è stato denunciato alla procura della Repubblica per i reati di stalking e minacce ai danni di una compagna di classe.

È stata la stessa ragazza, da poco maggiorenne, a denunciarlo dopo anni di offese, minacce ed umiliazioni, che le sono state sistematicamente rivolte dal compagno di classe nelle più diverse circostanze, sia in presenza degli altri compagni che nella chat di gruppo su Whatsapp.

Ad indurre la studentessa a rivolgersi alla polizia è stato l'ennesimo episodio avvenuto in occasione dell'organizzazione della cena di classe in vista dei prossimi esami di maturità.

Dopo esser stata presa di mira pesantemente sulla chat, nella mattinata di ieri, in presenza di altri compagni di classe, la ragazza si è sentita augurare la morte a lei ed ai suoi genitori dal persecutore.



