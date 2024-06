Malagó 'orgogliosi, Sinner continuerà a farci sognare'

"Nell'immensità. Dove c'è spazio solo per i numeri uno. Da oggi Sinner è la bellezza di dominare il mondo dall'alto in basso, primo italiano di sempre nel tennis a salire fin lassù. Grazie a talento, sacrifici, applicazione e umiltà". Lo ha scritto Giovanni Malagò, presidente del Coni, su X, commentando la notizia di Jannik Sinner nuovo numero uno Atp da lunedì 10 giugno. "I segreti che gli hanno permesso di scrivere e riscrivere la storia, senza confini, senza limiti, senza paura - ha aggiunto - Continuerai a farci sognare a occhi aperti per nuove, indimenticabili pagine di storia. Orgogliosi di te, Jannik. Per sempre simbolo dell'eccellenza universale dello sport tricolore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA