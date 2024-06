Kompatscher su spese elettorali, 'ho agito correttamente'

"E' un peccato che ora si parli solo di prescrizione. Sarà anche vero, ma il fatto è che non ho commissionato o pagato questi manifesti. Sono stati commissionati e finanziati dalla Svp come pubblicità elettorale per il partito". Lo afferma il governatore altoatesino Arno Kompatscher all'ANSA in risposta alla comunicazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

"Mi dispiace che passi il messaggio secondo il quale un mio comportamento sbagliato sia semplicemente caduto in prescrizione. Sono certo di aver agito correttamente. Queste spese della campagna elettorale non posso essere attribuite a me. Di fatto, l'Ufficio di presidenza chiede di modificare il regolamento. O la pubblicità generica è esente o non lo è (dal calcolo del tetto di spese, ndr.). Questo è il punto. Prendo atto della prescrizione, ma mi rammarico del messaggio, come se avessi sostenuto troppe spese per la campagna elettorale. Non l'ho commissionata perché faceva parte della pubblicità elettorale generale della Volkspartei", conclude Kompatscher.





