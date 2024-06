Dopo il guasto alla rete del gas riallacciato 52% delle utenze

Novareti ha ripristinato la fornitura di gas per tutte le utenze di via Venezia (zona 1), via Grazioli e via Zara (zona 2) interessate dal guasto che domenica scorsa ha messo fuori uso la rete in alcune zone del centro città. Permangono non utilizzabili le tubazioni posate lungo via Manzoni, via Torre Verde nella sua interezza fino all'incrocio con via Alfieri, piazza della Mostra, piazza Venezia e via Silvio Pellico (zona 3): in tutta quest'area proseguono le attività di bonifica.

Nel pomeriggio - sottolinea il Comune di Trento in una nota - è iniziata la riattivazione di quelle utenze commerciali (alberghi, bar e ristoranti) della zona 3 per le quali le condizioni di flusso vengono considerate sicure. Come già nella giornata di lunedì, Novareti sta facendo il massimo sforzo in collaborazione con i vigili del fuoco permanenti di Trento in modo da provvedere prima possibile alla completa riattivazione del servizio per cittadini e aziende coinvolte nel guasto. Alle ore 13 di oggi, il 52 per cento delle utenze interessate dai danneggiamenti erano state riallacciate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA