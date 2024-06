Tentata rapina a Vipiteno, carabinieri eseguono misura cautelare

I carabinieri di Vipiteno hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Bolzano su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo di Vipiteno gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata.

L'uomo è stato identificato come l'autore di una tentata rapina avvenuta a Vipiteno il 21 maggio scorso ai danni della gioielleria Aster. Quel giorno era entrato nel negozio mascherato con collant, berretto e cappuccio, e armato di pistola aveva cercato di rubare il denaro custodito in cassa. La prontezza della titolare aveva però costretto alla fuga l'uomo, che aveva inforcato la sua bicicletta e si era fermato in un'isola ecologica per disfarsi della giacca e dei collant. Poco distante da quella piazzola i carabinieri hanno trovato una bicicletta usata dal rapinatore.

Fondamentali - informa l'Arma - si sono rivelate le immagini degli impianti di videosorveglianza attivi in diversi punti del centro cittadino. Quelle acquisite in un negozio di alimentari hanno permesso di smontare gli alibi dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine. Dalla visione dei filmati è emerso che l'uomo sarebbe entrato nel supermercato due ore prima della rapina con bici, scarpe e cappellino identici a quelli che aveva con sé più tardi. Ieri la richiesta di custodia cautelare in carcere è stata accolta ed eseguita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA