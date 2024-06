Saslong Classic Club, Senoner confermato presidente

Rainer Senoner è stato confermato presidente del Saslong Classic Club, organizzatore della Coppa del mondo in Val Gardena, per i prossimi quattro anni. I membri dell'assemblea generale lo hanno eletto ieri sera all'unanimità, alla presenza del presidente della Fisi Flavio Roda e del sindaco di Selva di Val Gardena Roland Demetz.

Per Senoner quello appena iniziato è il terzo mandato. Nel direttivo che guiderà le sorti del comitato della Coppa del mondo in Val Gardena - si legge in una nota - siedono ora, accanto a Senoner, Horst Demetz, Werner Perathoner, Igor Marzola, Manuela Perathoner, Giorgio Callegari, Thomas Wielander, Marcello Cobelli, Moritz Demetz, Katharina Gräber e Chiara Nobis. Come revisori, invece, sono stati eletti Ivo Senoner, Thomas Weissensteiner e Marco Runggaldier.

"È un grande piacere e un grande onore essere ancora alla guida del Saslong Classic Club. Continueremo a lavorare sodo per migliorare la nostra struttura esistente e per restare una tappa fissa nel calendario di Coppa del mondo. Allo stesso tempo, però, forse ci aspettano nuove grandi sfide", ha affermato Senoner.



